В Госдуме опровергли переход всех вузов на новую модель обучения с 1 сентября

Информация о переходе системы высшего образования на обновленную модель с 1 сентября не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Она уточнила, что речь идет о планомерном расширении пилотной программы, реализуемой в ограниченном числе вузов. Такой формат выбран, чтобы нововведения не стали неожиданностью для системы.

Таким образом депутат прокомментировала сообщения о якобы отмене в российских университетах формы "бакалавр" и "магистр". Утверждалось, что с сентября вместо них введут базовое и специализированное высшее образование.

При этом указывалось, что изменения не затронут абитуриентов 2026–2027 учебного года. Студенты, которые уже начали обучение, должны закончить по тем программам, на которые они поступали.