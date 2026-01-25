25 января, 12:30Общество
Число студентов в вузах России выросло почти на 235 тыс за год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Количество студентов в российских вузах за год увеличилось почти на 235 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
В министерстве подчеркнули, что с учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования страны обучаются 4 846 085 студентов.
"Из них 2 653 213 женщин (54,7%) и 2 192 872 мужчин (45,3%)", - говорится в сообщении.
На очной форме обучается свыше 2,9 миллиона студентов, на заочной – более 1,2 миллиона.
Ранее в Госдуме предложили сделать первое образование в РФ бесплатным по ряду профессий. По мнению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным для тех специалистов, в которых крайне нуждается страна.
Он выделил такие сферы, как медицина, педагогика, инженерные и научные специальности, а также IT-отрасль.
