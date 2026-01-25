Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 12:30

Общество

Число студентов в вузах России выросло почти на 235 тыс за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Количество студентов в российских вузах за год увеличилось почти на 235 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В министерстве подчеркнули, что с учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования страны обучаются 4 846 085 студентов.

"Из них 2 653 213 женщин (54,7%) и 2 192 872 мужчин (45,3%)", - говорится в сообщении.

На очной форме обучается свыше 2,9 миллиона студентов, на заочной – более 1,2 миллиона.

Ранее в Госдуме предложили сделать первое образование в РФ бесплатным по ряду профессий. По мнению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным для тех специалистов, в которых крайне нуждается страна.

Он выделил такие сферы, как медицина, педагогика, инженерные и научные специальности, а также IT-отрасль.

Собянин поздравил москвичей с Днем студенчества

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика