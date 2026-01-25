Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем студенчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества в своем канале в MAX, назвав Москву крупнейшим образовательным центром страны.

"Столица гордится каждым своим студентом – и теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах. Это будущие инженеры, строители, программисты, медики, педагоги", – написал он.

По словам мэра Москвы, город стремится стать не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого в столице работает проект "Молодежь Москвы", в рамках которого можно получить поддержку инициатив, найти стажировку или работу, заниматься творчеством и спортом, заявить о себе на конкурсах и найти команду единомышленников.

Собянин пожелал студентам успехов, уверенности в себе и интересных задач на пути к цели.

Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий в честь Дня российского студенчества. Основные мероприятия запланированы на 25 января. Кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Кроме того, на сцене у павильона № 1 "Центральный" ВДНХ покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс.

