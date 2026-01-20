Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 11:27

Общество

Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы

Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий в честь Дня российского студенчества. Основные мероприятия запланированы на 25 января, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Программа объединит десятки площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк "Москино", а еще музеи, парки, библиотеки и катки. Для молодежи проведут патриотические и карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое", – отметила вице-мэр.

В частности, 21 января гостей приглашают посетить финал ежегодного творческого конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы", который организуют в концертном зале "Москва". В нем примут участие 20 лучших студентов из 17 столичных вузов.

С 21-го по 23-е число все желающие смогут встретиться с героями России и участниками спецоперации. Мероприятия пройдут сразу в нескольких университетах мегаполиса.

Также 23 января в спортивном комплексе "ВТБ Арена" состоится ежегодный Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". Здесь участники смогут разработать свои бизнес-проекты, найти единомышленников, получить советы от экспертов, а также узнать об успешных кейсах, формировании команды и привлечении инвестиций.

В этот же день состоится интеллектуальная командная игра, финальный этап которой пройдет в творческой резиденции "Молодежь Москвы. Родина".

Кинопрограмму откроет киностудия Горького, где 23-го числа организуют встречу с режиссером, который раскроет тонкости создания фильмов, а также лекцию о технологиях виртуального продакшена. В свою очередь, в кинокампусе пройдет день открытых дверей для юных москвичей. Их ждут творческие мастер-классы "За кадром: практические навыки для начинающих" и "Создание комикса: нарисуй свою новогоднюю сказку!".

24 и 25 января кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Там горожане примерят на себя роль оператора и познакомятся с другими профессиями индустрии. 25-го числа также запланировано интеллектуальное соревнование "Унизверский квест" в Московском зоопарке.

Гостей ждут и на ВДНХ. Например, 24 января на сцене у павильона № 1 "Центральный" покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс, а на следующий день зрители смогут оценить постановку "Алиса в стране чудес".

О традициях праздника можно будет узнать 25-го числа на экскурсии в Музее славянской письменности "Слово". Присоединиться к еще одной познавательной прогулке "Время первых. Студенты космоса" приглашает также центр "Космонавтика и авиация".

Кроме того, в этот же день с 10:00 до 15:00 при предъявлении студенческого билета учащиеся смогут посетить каток со скидкой 25%, а студентки с именем Татьяна – бесплатно в течение всего дня. Также в программе – выступления музыкальных исполнителей и диджей-сет.

Программа в честь Дня студента была организована в рамках проекта "Зима в Москве". Список основных мероприятий доступен на портале "Молодежь Москвы". Информацию также опубликовали на сайтах ВДНХ, Киностудии Горького и кинопарка "Москино".

Всего в праздник в столице пройдет свыше 100 мероприятий. Власти подготовили насыщенную программу, включающую культурное, образовательное, творческое и карьерное направления.

Сергей Собянин отмечал, что студентов ожидают "Диалоги с героями" – встречи с участниками спецоперации, выступления студенческих творческих коллективов на станциях метрополитена, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика