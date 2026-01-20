Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы

Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий в честь Дня российского студенчества. Основные мероприятия запланированы на 25 января, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Программа объединит десятки площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк "Москино", а еще музеи, парки, библиотеки и катки. Для молодежи проведут патриотические и карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое", – отметила вице-мэр.

В частности, 21 января гостей приглашают посетить финал ежегодного творческого конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы", который организуют в концертном зале "Москва". В нем примут участие 20 лучших студентов из 17 столичных вузов.

С 21-го по 23-е число все желающие смогут встретиться с героями России и участниками спецоперации. Мероприятия пройдут сразу в нескольких университетах мегаполиса.

Также 23 января в спортивном комплексе "ВТБ Арена" состоится ежегодный Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". Здесь участники смогут разработать свои бизнес-проекты, найти единомышленников, получить советы от экспертов, а также узнать об успешных кейсах, формировании команды и привлечении инвестиций.

В этот же день состоится интеллектуальная командная игра, финальный этап которой пройдет в творческой резиденции "Молодежь Москвы. Родина".

Кинопрограмму откроет киностудия Горького, где 23-го числа организуют встречу с режиссером, который раскроет тонкости создания фильмов, а также лекцию о технологиях виртуального продакшена. В свою очередь, в кинокампусе пройдет день открытых дверей для юных москвичей. Их ждут творческие мастер-классы "За кадром: практические навыки для начинающих" и "Создание комикса: нарисуй свою новогоднюю сказку!".

24 и 25 января кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Там горожане примерят на себя роль оператора и познакомятся с другими профессиями индустрии. 25-го числа также запланировано интеллектуальное соревнование "Унизверский квест" в Московском зоопарке.

Гостей ждут и на ВДНХ. Например, 24 января на сцене у павильона № 1 "Центральный" покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс, а на следующий день зрители смогут оценить постановку "Алиса в стране чудес".

О традициях праздника можно будет узнать 25-го числа на экскурсии в Музее славянской письменности "Слово". Присоединиться к еще одной познавательной прогулке "Время первых. Студенты космоса" приглашает также центр "Космонавтика и авиация".

Кроме того, в этот же день с 10:00 до 15:00 при предъявлении студенческого билета учащиеся смогут посетить каток со скидкой 25%, а студентки с именем Татьяна – бесплатно в течение всего дня. Также в программе – выступления музыкальных исполнителей и диджей-сет.

Программа в честь Дня студента была организована в рамках проекта "Зима в Москве". Список основных мероприятий доступен на портале "Молодежь Москвы". Информацию также опубликовали на сайтах ВДНХ, Киностудии Горького и кинопарка "Москино".

Всего в праздник в столице пройдет свыше 100 мероприятий. Власти подготовили насыщенную программу, включающую культурное, образовательное, творческое и карьерное направления.

Сергей Собянин отмечал, что студентов ожидают "Диалоги с героями" – встречи с участниками спецоперации, выступления студенческих творческих коллективов на станциях метрополитена, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое.