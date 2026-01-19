Проезд для студентов в Татьянин день может стать бесплатным

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проезд в общественном транспорте для студентов может стать бесплатным в Татьянин день, 25 января. Соответствующая инициатива направлена на имя министра транспорта Андрея Никитина, передает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Парламентарии напомнили, что в настоящее время решение о предоставлении бесплатного проезда принимается на уровне регионов, из-за чего не во всех субъектах студенты могут воспользоваться этой льготой в честь праздника.

Однако такая ситуация, по мнению чиновников, создает неравенство, поскольку одни студенты могут рассчитывать на символическую, но значимую поддержку, а другие лишены ее из-за места проживания.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность формирования единого подхода к предоставлению бесплатного проезда студентам в Татьянин день на городском общественном транспорте. В качестве основной меры считаем возможным направление субъектам РФ методических рекомендаций (или иных координационных документов) с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России", – говорится в обращении.

По мнению авторов инициативы, реализация этого предложения подчеркнет общенациональный характер Дня российского студенчества.

Ранее в Госдуме предложили повысить студенческие стипендии на 20–25%. По словам парламентариев, даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная стипендия в вузах составляет 2 056 рублей, в колледжах – 890 рублей. Однако это не покрывает минимальных базовых нужд учащихся.

Помимо этого, инициатива включает и законодательное закрепление индексации данных выплат в соответствии с ростом инфляции для предотвращения обесценивания в дальнейшем.