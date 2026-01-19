Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 16:03

Политика

Проезд для студентов в Татьянин день может стать бесплатным

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проезд в общественном транспорте для студентов может стать бесплатным в Татьянин день, 25 января. Соответствующая инициатива направлена на имя министра транспорта Андрея Никитина, передает ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Парламентарии напомнили, что в настоящее время решение о предоставлении бесплатного проезда принимается на уровне регионов, из-за чего не во всех субъектах студенты могут воспользоваться этой льготой в честь праздника.

Однако такая ситуация, по мнению чиновников, создает неравенство, поскольку одни студенты могут рассчитывать на символическую, но значимую поддержку, а другие лишены ее из-за места проживания.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность формирования единого подхода к предоставлению бесплатного проезда студентам в Татьянин день на городском общественном транспорте. В качестве основной меры считаем возможным направление субъектам РФ методических рекомендаций (или иных координационных документов) с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России", – говорится в обращении.

По мнению авторов инициативы, реализация этого предложения подчеркнет общенациональный характер Дня российского студенчества.

Ранее в Госдуме предложили повысить студенческие стипендии на 20–25%. По словам парламентариев, даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная стипендия в вузах составляет 2 056 рублей, в колледжах – 890 рублей. Однако это не покрывает минимальных базовых нужд учащихся.

Помимо этого, инициатива включает и законодательное закрепление индексации данных выплат в соответствии с ростом инфляции для предотвращения обесценивания в дальнейшем.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика