В ГД заявили, что 99% всех повседневных ресурсов попадут в "белые списки"

В "белые списки" войдут все повседневные онлайн-ресурсы, кроме тех, что могут представлять угрозу. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

"После запуска системы "белых списков" эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов, которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак", – цитирует депутата ТАСС.

Таким образом, россиянам будут по-прежнему доступны приложения банков, мобильных операторов, маркетплейсы, доставки, такси, "Госуслуги" и прочие повседневные сервисы, утверждает Свинцов. При отключении мобильной связи у пользователей пропадет доступ только к "сомнительным ресурсам", добавил парламентарий.

Ранее Свинцов заявлял, что мобильный интернет вернется в крупные города России в течение недели или двух. По его словам, проблемы фиксировались на фоне перенастройки маршрутизации трафика.

В центре Москвы продолжают действовать ограничения на мобильную связь. В Кремле подчеркнули, что они будут сохраняться до тех пор, пока это будет необходимо для защиты граждан.

В условиях перебоев связи в столице вновь стали популярны рации, пейджеры и стационарные телефоны. Их продажи выросли на 27, 73 и 25% соответственно. Помимо этого, рекордно выросли продажи бумажных карт – на 170%.