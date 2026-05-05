Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:30

Происшествия

В Коми школьник провалился под лед, высматривая под водой выдру

Фото: depositphotos/zastavkin​

В Инте в Республике Коми 14-летний школьник провалился под лед, высматривая под водой выдру, сообщает komiinform.ru.

Это произошло в конце апреля. Мальчик вместе со своим другом высматривал животное под водой, но в какой-то момент весенний лед треснул, и ребенок ушел под воду. В это время мимо проходил мужчина, который кинулся в реку.

Подросток быстро скрылся подо льдом, и спасатель не сразу смог найти его в темной воде. Однако когда мужчина его нашел, он выдернул школьника за руку на берег, после чего оперативно очистил его дыхательные пути от воды.

Руководитель городской администрации Григорий Николаев выразил ему благодарность и напомнил, что весенний лед очень опасен.

Ранее тело 11-летнего мальчика нашли в сугробе на одной из улиц подмосковного Подольска. Во время прогулки он забрался в вырытый в снегу лаз. В этот момент на участке шли работы по уборке снежных масс, из-за чего конструкция рухнула, накрыв ребенка. Возбуждено уголовное дело. Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика