Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще три БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны России нейтрализовали еще 3 беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

Украинские БПЛА начали атаковать столицу во вторник, 5 мая. В общей сложности к настоящему моменту сбито 13 дронов.

На фоне этого в аэропорту Внуково действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Также возможны изменения в расписании авиарейсов.