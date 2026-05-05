Собянин сообщил об уничтожении уже 17 БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 4 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. На данный момент отражена атака уже 17 дронов.

Вражеские БПЛА начали попытки атаковать столицу во вторник, 5 мая. На этом фоне аэропортШереметьево осуществляют работу по согласованию с соответствующими органами, а Внуково не принимает и не выпускает самолеты.

Также по соображениям безопасности не обслуживают рейсы авиагавани Геленджика, Калуги, Костромы и Череповца.