UPI: в США робот-гуманоид задержал авиарейс более чем на час

В Калифорнии задержали авиарейс из-за робота-гуманоида, для которого владелец купил отдельный билет и место. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Southwest. Мужчина по имени Эйли Бен-Абрахам изначально посадил робота у прохода, что немедленно привлекло внимание экипажа. Представитель перевозчика Линн Лансфорд пояснила, что такое размещение нарушает правила провоза крупной ручной клади, поэтому механического пассажира оперативно пересадили к окну.

Однако на этом трудности не закончились. При проверке выяснилось, что литиевая батарея робота превышает допустимые авиакомпанией нормы безопасности. Источник питания пришлось изъять и конфисковать прямо перед вылетом. Только после этой процедуры самолет смог покинуть аэропорт. Общая задержка рейса составила 1 час и 2 минуты.

Сам Бен-Абрахам позднее подтвердил, что робот все же добрался до Чикаго, где должен был демонстрироваться в рамках медицинской конференции Digestive Disease Week. Изъятую батарею отправили следом экспресс-почтой.

Ранее китайский робот-гуманоид Bolt установил мировой рекорд по бегу, разогнавшись до 10 метров в секунду на беговой дорожке. В целях безопасности его зафиксировали на специальной раме с помощью страховочных тросов. Разработала робота шанхайская компания MirrorMe Technology и чжэцзянский производитель Kaierda Robot.

