Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 16:38

Транспорт
Главная / Новости /

UPI: в США робот-гуманоид задержал авиарейс более чем на час

В США робот-гуманоид задержал авиарейс более чем на час

Фото: depositphotos/Shebeko

В Калифорнии задержали авиарейс из-за робота-гуманоида, для которого владелец купил отдельный билет и место. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Southwest. Мужчина по имени Эйли Бен-Абрахам изначально посадил робота у прохода, что немедленно привлекло внимание экипажа. Представитель перевозчика Линн Лансфорд пояснила, что такое размещение нарушает правила провоза крупной ручной клади, поэтому механического пассажира оперативно пересадили к окну.

Однако на этом трудности не закончились. При проверке выяснилось, что литиевая батарея робота превышает допустимые авиакомпанией нормы безопасности. Источник питания пришлось изъять и конфисковать прямо перед вылетом. Только после этой процедуры самолет смог покинуть аэропорт. Общая задержка рейса составила 1 час и 2 минуты.

Сам Бен-Абрахам позднее подтвердил, что робот все же добрался до Чикаго, где должен был демонстрироваться в рамках медицинской конференции Digestive Disease Week. Изъятую батарею отправили следом экспресс-почтой.

Ранее китайский робот-гуманоид Bolt установил мировой рекорд по бегу, разогнавшись до 10 метров в секунду на беговой дорожке. В целях безопасности его зафиксировали на специальной раме с помощью страховочных тросов. Разработала робота шанхайская компания MirrorMe Technology и чжэцзянский производитель Kaierda Robot.

Читайте также


транспорттехнологииза рубежом

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика