Китайская компания создала роботов-гуманоидов для сборки автомобилей

Фото: 123RF.com/mauscraft

Китайская компания Ubtech создала роботов, которые могут помогать в сборке автомобилей на заводе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал No Limits.

"Замечательно то, что их не нужно водить на подзарядку – гуманоиды способны самостоятельно менять свои съемные блоки аккумуляторов и работать 24/7", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти роботы стали первой массовой поставкой подобной техники. Более сотни машин направили на фабрики BYD, Geely, FAW Volkswagen, Dongfeng и Foxconn.

Ранее гуманоидный робот Xueba 01 впервые поступил в аспирантуру в Китае. Он будет четыре года изучать драматическое и киноискусство в Шанхайской театральной академии, основное внимание уделяя традиционной китайской опере.

При росте 1,75 метра вес робота составляет всего 30 килограммов. У него силиконовое лицо с антропоморфными чертами взрослого мужчины с характерной мимикой.

