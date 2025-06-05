Собянин рассказал, какие профессии осваивают роботы, созданные в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Роботы заменяют людей на опасных для здоровья производственных участках и избавляют от рутинных задач. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По его словам, в столице продолжает развиваться робототехническая индустрия. В первом квартале этого года объем производства машин и оборудования, включая роботов, увеличился на 14,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

"Компания "ТЕХНОРЭД" разрабатывает и производит готовые "коробочные" роботизированные системы, в том числе автоматизированные сварочные комплексы, роботизированных операторов станков, а также паллетайзеры (упаковочные машины)", – привел в пример мэр.

Паллетайзеры используются более чем на 550 российских предприятиях. Такие роботы повышают производительность труда в среднем в 2–3 раза. Они способны сортировать, перемещать и компактно укладывать продукцию. Компания в первом квартале 2025 года увеличила объем выпуска продукции на 50%. "ТЕХНОРЭД" имеет более 20 запатентованных разработок. Компания является технологическим партнером вузов: Университета Иннополис, МГТУ "СТАНКИН", РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Кроме того, "ТЕХНОРЭД" реализует свои образовательные программы в области роботизации и внедрения собственных роботизированных учебных ячеек в образовательные учреждения. Как рассказал Собянин, в мае 2025 года на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" компания открыла производственную площадку по выпуску промышленных роботов.

В свою очередь, Ronavi Robotics группы "Роснано" выпускает логистических роботов для автоматизации складов и производств. Они предназначены для комплектации и перемещения грузов, сортировки посылок. Компания роботизировала склад московского производителя спецодежды в 2025 году. Его площадь составляет около 7,5 тысячи квадратных метров. Предприятие поставило 48 роботов, 10 зарядных станций и 4 станции комплектации.

Производитель продолжает заниматься развитием системы, показывает улучшение параметров каждый месяц и разрабатывает новые решения для других участков склада, подчеркнул мэр города.

Компания UVL Robotics занимается разработкой интеллектуальных решений для складской и транспортной логистики. Система инвентаризации на базе дронов дает возможность проводить пересчет товарных остатков в 10 раз быстрее и в 5 раз эффективнее привычных методов.

Роботы распознают объекты с помощью сканирующего модуля, считывая маркировку на контейнерах. Производительность составляет до 1,5 тысячи палет в час, а вручную это заняло бы примерно 6 часов. Кроме того, благодаря дронам можно снизить нагрузку на персонал, когда температура составляет до минус 25 градусов.

"Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" изготавливает многофункциональные роботизированные комплексы. Именно среди них есть роботы-саперы, которые применяются для разминирования и при выполнении ряда взрывотехнических работ. Например, при демонтаже зданий.

Для борьбы с пожарами любого уровня на взрыво- и радиационно опасных объектах компания изготавливает мобильные роботизированные установки пожаротушения. Робот оснащен телекамерами, тепловизором, приборами химической и радиационной разведки с возможностью передачи информации на пост управления в режиме онлайн.

"Еще оригинальная разработка – робот-амфибия, способный работать под водой на глубине до 4 метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы. Установка была создана для работы на атомных станциях", – сообщил Собянин.

Компания "ЭРлаб" создает роботов для сельского хозяйства. Одна такая машина может заменить до 15 человек на ферме, а обработку проводит за один час до 8 гектаров. Робот-опрыскиватель снижает применение химии на 95%, удобрений – на 40%; робот-пропольщик помогает фермерам проводить механическую прополку овощей и повышает урожайность на 7%; агророботы сами идентифицируют сорняки и признаки болезней растений.

Разработчики продолжают осваивать сферы и направления, а город поддерживает это. Новые разработки успешно интегрируются в производственные процессы, повышая их эффективность и безопасность, заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что врачи московской клинической больницы провели первые 30 хирургических операций с применением мини-робота-ортопеда CORI. Столица продолжает укреплять свои лидерские позиции в сфере применения роботизированных технологий в медицине, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Новейшая система CORI помогает врачам во время эндопротезирования коленных суставов. Робот является одним из наиболее компактных систем в области ортопедии. Ее основная часть умещается в руке и используется для аккуратного удаления участков поврежденного хряща.

