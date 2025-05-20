Московские врачи провели первые 30 операций с применением мини-робота-ортопеда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве врачи городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Савельевой провели первые 30 хирургических операций с применением мини-робота-ортопеда CORI. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

По словам вице-мэра, столица продолжает укреплять свои лидерские позиции в сфере применения роботизированных технологий в медицине. Это позволяет обеспечить жителей города доступом к самым передовым методам лечения.

"Всего в 2024 году в больнице выполнили более 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий", – добавила Ракова.

Она отметила, что новейшая система CORI помогает врачам во время эндопротезирования коленных суставов. При этом ГКБ является одним из ведущих в стране медучреждений по использованию роботизированных технологий для подобных операций. Травматологи больницы уже оценили высокую точность и безопасность мини-робота.

CORI является одной из наиболее компактных систем в области ортопедии, ее основная часть умещается в руке и используется для аккуратного удаления участков поврежденного хряща.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы уточнили, что мини-робот обладает интеллектуальной станцией навигации, которая способна выстраивать трехмерную модель анатомии коленного сустава, а также анализировать состояние связок и иных структур.

"Эти функции позволяют хирургам достичь лучшего позиционирования эндопротеза и правильно сбалансировать коленный сустав, что крайне важно для нормальной работы конечности", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве сервисы искусственного интеллекта (ИИ) научились выявлять признаки патологий на медицинских изображениях еще по четырем клиническим направлениям, отметила Ракова.

Нейросети помогают выявить признаки пневмоторакса и изменения подмышечных лимфоузлов на компьютерной томограмме, а также перелома тел позвонков. Вместе с тем они полезны для автоматизации рутинных измерений патологий головного мозга на магнитно-резонансной томограмме.