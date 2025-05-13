Минздрав РФ заявил о возможном применении ИИ для анализа новых разработок лекарств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав РФ планирует использовать искусственный интеллект (ИИ) для тестирования инновационных разработок медикаментов, а также для развития скрининга, который позволит своевременно выявлять заболевания. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев на Российском фармацевтическом форуме имени Н. А. Семашко, передает ТАСС.

Он также рассказал, что Россия уделяет пристальное внимание углублению развития совместных проектов с дружественными странами, в том числе с государствами, которые входят в БРИКС. По его словам, сотрудничество подразумевает выпуск новых лекарств и терапевтических аналогов.

Глаголев также отметил, что залогом стабильности лекарственного обеспечения является развитие импортозамещения тех медикаментов, которые не имеют патентов, а также адаптация к возможности выпуска дженериков и биоаналогов при истечении патентной защиты.

Ранее ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) начали разработку атласа томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Это поможет автоматизировать процесс диагностики, снизив зависимость от человеческого фактора. В будущем специалисты планируют использовать эту технологию в разработке методов нейтронозахватной терапии и в подборе эффективных лекарств для лечения онкозаболеваний.