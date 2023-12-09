Собянин: в Москве разработали 3 предстандарта для безопасности использования ИИ в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные ученые создали три новых предстандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, разработка улучшит процесс испытания систем поддержки принятия врачебных решений, образовательных платформ и способов применения алгоритмов в лучевой диагностике, в которой работают нейросети. Также это позволит внедрять только проверенные решения для работы с пациентами, добавил мэр.

Градоначальник отметил, что новые документы вступят в силу с 1 января следующего года и будут действовать в течение трех лет. В будущем они могут стать основой для создания бессрочных нацстандартов, указал Собянин.

Он также рассказал, что уже действуют 11 нацстандартов для тестирования систем ИИ в клинической медицине. Еще девять проектов сейчас на стадии публичных обсуждений. После отзывов профессионального сообщества они будут доработаны, затем отправлены на экспертизу, а после этого – на утверждение в Росстандарт, подытожил мэр.

Ранее Собянин утвердил программы компенсационных выплат на получение льготных лекарств. Со следующего года они станут постоянными.

Мэр уточнил, что это касается препаратов для людей с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в некоторых случаях для пациентов с диабетом и муковисцидозом.

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе