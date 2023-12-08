Сергей Собянин утвердил постоянные выплаты на приобретение льготных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в некоторых случаях для больных диабетом и муковисцидозом.



"Как показала практика, в некоторых ситуациях выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения, так как позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность", – пояснил мэр.



Он отметил, что за 11 месяцев текущего года более 10 тысяч жителей получили свыше миллиарда рублей на покупку нужных им препаратов.

Ранее стало известно, что в 2024 году столичные власти выделят более 55 миллиардов рублей на льготные лекарства для москвичей. Они предназначены для людей, имеющих инвалидность и страдающих различными заболеваниями, например сахарным диабетом или онкологией.



Большую часть бюджета Москвы направят на соцпрограммы в 2024 году