Эксперт Депздрава: более 55 млрд руб пойдет на снабжение москвичей льготными лекарствами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2024 году столичные власти выделят более 55 миллиардов рублей на льготные лекарства для москвичей. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

"Льготным лекарствами из бюджета обеспечиваются люди, имеющие инвалидность, страдающие различными заболеваниями, например сахарным диабетом или онкологией", – пояснил специалист.

Процесс получения льготных лекарств по рецептам медиков постоянно совершенствуется. В частности, с 2021 года москвичи могут получить их не только в подведомственных Депздраву аптеках, но и в коммерческих пунктах, участвующих в пилотном проекте.

Возможности подобной меры поддержки москвичей с тяжелыми заболеваниями позволяют им получать лекарства конкретного производителя с доплатой разницы в стоимости при необходимости.

Ранее стало известно, что медучреждения Москвы получили с начала 2023 года порядка 365 тысяч упаковок лекарств по первому офсетному контракту. Он был заключен с компанией "Биокад", которая базируется в Зеленограде.



Свыше 50% всех клинических исследований лекарств проводится в столице