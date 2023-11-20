Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита психотропных препаратов на рынке РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На российском рынке нет дефицита психотропных, сильнодействующих и наркотических препаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

По данным ведомства, в 2023 году количество введенных в гражданский оборот упаковок данных препаратов соответствует показателям прошлого года.

Ранее РБК сообщил, что в российских аптеках стало сокращаться количество сильнодействующих психотропных препаратов из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Подчеркивалось, что нехватка медикаментов, которые входят в список жизненно важных, зафиксирована как в небольших городах России, так и в столице.

Кроме того, рецептурные препараты с 1 сентября начали продавать в аптеках по новым правилам. Теперь провизор вносит в специальную систему мониторинга информацию о рецептах на льготные лекарства и вещества, отпускаемые дистанционно.

В РФ предложили продавать рецептурные препараты через автоматы