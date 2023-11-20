Аптеки начали отказывать в продаже россиянам психотропных препаратов – СМИ

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В российских аптеках стало сокращаться количество сильнодействующих психотропных препаратов из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Об этом передает РБК.

Так, по информации источника, сложнее всего найти медикаменты от эпилепсии, транквилизаторы и иные лекарства российского или зарубежного производства для лечения тяжелых психических заболеваний.

Отмечается, что нехватка медикаментов, которые входят в список жизненно важных, зафиксирована как в небольших городах России, так и в столице. Как сообщает издание, из зарегистрированных в РФ 20 сильнодействующих наркотических препаратов проблемы с доступностью появляются примерно с восемью.

По словам экспертов, такая проблема возникла из-за жесткого контроля в стране лекарств, содержащих наркотические вещества, которые выдают только по рецепту с 1 сентября. Более того, при продаже подобных медикаментов фармацевтам необходимо заносить в систему маркировки реквизиты рецепта от покупателя. При этом на препараты нужно еще иметь специальное разрешение для торговли, а после получения лицензии хранить таблетки в отдельных сейфах.

Если аптеки нарушают установленные государством правила, тогда они будут обязаны заплатить штраф до 200 тысяч рублей, а в некоторых случаях их могут привлечь к уголовной ответственности. Именно поэтому продажа психотропных препаратов вызывает проблемы у владельцев аптек.

Теперь, по информации издания, такие лекарства можно купить лишь в государственных аптеках. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшее время и в таких аптеках их станет меньше. В Минздраве же заявили, что государственный контроль не мешает продажам.

Ранее сообщалось, что рецептурные препараты с 1 сентября начнут продавать в аптеках по новым правилам. Теперь провизор будет вносить в специальную систему мониторинга информацию о рецептах на льготные лекарства и вещества, отпускаемые дистанционно.

Доля российских лекарств на рынке увеличилась почти на 10% за три года