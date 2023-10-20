В Госдуме предложили включить льготные рецептурные лекарства в доставку маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России хотят предусмотреть возможность доставки льготных рецептурных препаратов через маркетплейсы. Об инициативе рассказал председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"Мы предложили попробовать туда включить льготные лекарства, это пока только обсуждение. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей, чтобы пациент мог получить свои лекарства домой", – приводит РИА Новости его слова.

Парламентарий считает, что доставку могли бы осуществлять сервисы Ozon или "Яндекс Еда".

Также он отметил, что в настоящее время активно обсуждается предложение об установке штрафов за невозвращение целевиков после обучения в регионы. По его словам, некоторые наработки могут быть представлены до конца весенней сессии.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что санкции Запада не оказали негативного влияния на льготное обеспечение пациентов лекарствами. В отчете ведомства отмечалось, что инновационное развитие фармацевтического рынка в России продолжается, несмотря на все введенные ограничительные меры.

Эксперты обратили внимание на увеличение доли клинических исследований отечественных лекарств. Так, в прошлом году в стране было зарегистрировано 950 препаратов, из них 796 – российского производства.



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