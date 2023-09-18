18 сентября, 15:12Общество
Регистр граждан с отдельными заболеваниями даст доступ к электронным рецептам в РФ
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Запуск федерального регистра граждан с отдельными заболеваниями или состояниями позволит обеспечить доступ к электронным рецептам, которые выписываются по всей РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
В ведомстве отметили, что новый информационный ресурс позволит российским медорганизациям обмениваться информацией для дальнейшего оказания помощи гражданам по наиболее распространенным в стране группам заболеваний.
"Внедрение регистра в том числе позволит обеспечить доступ к выписанным электронным рецептам на всей территории страны, вне зависимости от того, в каком регионе они были выписаны", – добавили в Минздраве.
Перечень внедрят в структуру Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в нем будут указаны данные о тех или иных назначениях, выписанных врачами, объяснили в министерстве.
"Такой подход предполагает глубокую интеграцию с уже существующими информационными системами министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и иных организаций и государственных органов", – добавили сотрудники пресс-службы.
По их словам, в регистре будет содержаться уже существующая в системах информация, которая позволит не усложнять работу и не приводить к совершению дополнительных действий медицинским персоналом. Также регистр гарантирует высокую степень защищенности информации внутри ЕГИСЗ.
Ранее сообщалось, что российские медучреждения смогут закупать медицинские изделия и продукты для лечебного питания по конкретным торговым наименованиям без учета возможного эквивалента, который требуется при оформлении госзакупок в общем порядке. Данное постановление было подписано Михаилом Мишустиным.
Это позволит оперативно обеспечивать необходимыми изделиями и препаратами граждан, которые в них нуждаются. Подчеркивается, что постановление коснется закупки продуктов и изделий, необходимых, например, в случае непереносимости пациентом тех или иных компонентов или по жизненным показаниям.
Минздрав предложил внести в единый регистр пациентов с распространенными заболеваниями
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