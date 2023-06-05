Правительство продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ решило продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарственных препаратов в страну до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", – подчеркнул он.

По словам премьер-министра, речь идет о регистрации аналогов препаратов, которые уже есть в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных лекарств, надписи на которых присутствуют на иностранных языках.

До этого СМИ сообщали, что в России предложили ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов из недружественных стран. Законодатели предложили установить пошлины в размере 35% от таможенной стоимости на данные препараты. Сейчас в список товаров из недружественных стран с повышенными пошлинами входят шампуни, дезодоранты и некоторые виды оружия.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что Россия располагает собственными аналогами всех востребованных ветеринарных препаратов. При этом в 2022 году Россельхознадзор не вводил никаких ограничений на ввоз импортных ветеринарных лекарств.

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