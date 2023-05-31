Аналитики выяснили, что 73% россиян предпочитают заниматься самолечением

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Около 73% россиян не обращаются к медикам, если их проблема со здоровьем не очень серьезная. При этом 13% покупают лекарства из рекламы или доверяют советам фармацевтов, передает "Газета.ру" со ссылкой на опрос ЮMoney и "СберСтрахования".

Стало известно, что только 14% граждан РФ считают самолечение неприемлемым и не приобретают препараты без консультации с врачом. 68% россиян стараются экономить на лекарствах, 48% ищут более выгодные аналоги назначенных препаратов. И лишь 20% покупают только самые необходимые медикаменты.

34% ответили, что тратят на лекарства более 2 000 рублей в месяц, 7% – более 5 000. Большинство респондентов заявили, что тратят на препараты менее тысячи рублей в месяц. Наиболее часто россияне приобретают лекарства в ближайшей аптеке или в той, где подешевле.

Ранее аналитики выяснили, что более трети граждан России (35%) экономят на медицинских услугах. 41% назвал самой дорогой медуслугой сдачу анализов. Опрос показал, что 26% россиян сдают анализы один раз в шесть месяцев, 17% делают это один раз в два-три месяца.