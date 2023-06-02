Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов – СМИ

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

В России предложили ограничить ввоз импортных ветеринарных препаратов из недружественных стран. Об этом со ссылкой на рекомендации правительству комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщает газета "Известия".

Сенаторы считают, что поддержать российских производителей ветпрепаратов можно с помощью введения повышенных пошлин на ввоз лекарств из недружественных стран. При этом авторы рекомендации уточняют, что такое целесообразно лишь в случае наличия достаточных объемов отечественного производства аналогов.

Законодатели предлагают установить пошлины в размере 35% от таможенной стоимости на данные препараты. Сейчас в список товаров из недружественных стран с повышенными пошлинами входят шампуни, дезодоранты и некоторые виды оружия.

В Минсельхозе заверили, что у наиболее востребованных ветеринарных препаратов, произведенных за рубежом, имеются отечественные аналоги.

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова заявила, что на долю отечественных производителей приъодится до 60% рынка, но остальные 40% занимают преимущественно производители из США и стран ЕС. По ее словам, введение ограничений на ввоз препаратов сейчас будет равнозначно лишению ветврачей и сельхозпроизводителей инструментов борьбы с болезнями.

Она подчеркнула, что на то, чтобы заполнить рынок ветпрепаратами российского производства потребуется время.

Ранее в Россельхознадзоре также заявили, что Россия располагает собственными аналогами всех востребованных ветеринарных препаратов. При этом в 2022 году Россельхознадзор не вводил никаких ограничений на ввоз импортных ветеринарных лекарств.