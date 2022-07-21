Кинолог заявил об улучшении ситуации с поставками препаратов для животных в Россию

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Резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с Агентством "Москва" сообщил, что в России налаживается процесс поставки зарубежных ветеринарных препаратов. По его словам, Россельхознадзор не вводил ограничений на ввоз лекарств для животных.

Голубев заявил, некоторые зарубежные производители подтвердили готовность поставлять препараты в Россию.

"В настоящее время нарушены логистические связи, и из-за этого создается впечатление, что импортные вакцины заканчиваются. Однако сейчас рассматриваются и прорабатываются альтернативные маршруты ввоза. Поставки импортных ветеринарных препаратов постепенно налаживаются, и нужно понимать, что это займет какое-то время", – объяснил Голубев.

Кроме того, по словам кинолога, в России есть отечественные аналоги иностранных ветеринарных препаратов. За полгода с начала 2022 года производство лекарств для животных в стране выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Для решения вопросов, касающихся оборота препаратов для животных, в России сформировали штаб при министерстве сельского хозяйства РФ.

Ранее в РФ предложили повысить до 10 килограммов вес перевозимых в самолетах животных. Аппарат правительства и администрация президента направили в Минтранс РФ письмо с соответствующим предложением.

Позже в Госдуме раскритиковали "Аэрофлот" и Минтранс за отказ изменить нормы провоза животных. По мнению парламентария Владимира Бурматова, такие действия негативно отразятся на авиакомпании. В частности, это может привести к потере клиентов.

