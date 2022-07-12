В Госдуме раскритиковали "Аэрофлот" и Минтранс за отказ изменить нормы провоза животных

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов раскритиковал "Аэрофлот" и Минтранс за отказ изменить нормы провоза животных. Своей позицией по данному вопросу он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По мнению парламентария, такие действия негативно отразятся на авиакомпании. В частности, это может привести к потере клиентов.
Он рассказал, что депутаты обращались в Минтранс, чтобы ведомство повлияло на крупнейшего российского авиаперевозчика с тем, чтобы "Аэрофлот" сделал более гибкими и удобными для владельцев и их питомцев перевозки в салонах самолета. Но ни авиакомпания, ни Минтранс на это не идут.
"Аэрофлот" пассажиропоток теряет стремительно. За каждый проданный билет на человека или на животное надо бороться. Вместо этого мы видим позицию, что они закрылись от людей, закрылись от своих клиентов и абсолютно заняли такую позицию, что "мы не пойдем в фарватере этих изменений". Минтранс здесь занимает аналогичную позицию, опять-таки необъяснимую", – сказал Бурматов.
Он пообещал, что профильный комитет нижней палаты парламента будет продолжать добиваться принятия инициативы об изменении допустимого веса питомца при перевозке. По словам депутата, от авиакомпании не просят ничего исключительного – лишь увеличить с 8 до 10 килограммов вес животных, которых можно перевозить с собой в переноске.
"Мы продолжаем настаивать, что животные – это не багаж, это – пассажиры. Комфортнее всего им лететь вместе с хозяином в салоне, если они небольшого размера. Мы будем эту ситуацию дожимать", – подчеркнул он.
Бурматов напомнил, что некоторые конкуренты "Аэрофлота" уже пошли навстречу своим клиентам и установили новые стандарты перевозки животных. В частности, это S7, "Уральские авиалинии" и Utair.
Сейчас предельный вес животного, позволяющий провозить его в салоне самолета, составляет менее 8 килограммов. Более крупные питомцы путешествуют в багажном отсеке. Аппарат правительства и управление президента по работе с обращениями граждан просили Минтранс увеличить его до 10 килограммов.
В свою очередь, Минтранс решил узнать позицию по данному вопросу у авиакомпании "Аэрофлот" и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По словам представителя "Аэрофлота", повышение нормы до 10 килограммов будет способствовать дискомфорту питомца во время полета. В компании напомнили, что на борту самолетов возможен провоз животного весом до 15 килограммов, однако для этого необходимо фактически купить отдельный авиабилет.
Прокуратура организовала проверку по факту гибели собаки на борту "Аэрофлота"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: