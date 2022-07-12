В Госдуме раскритиковали "Аэрофлот" и Минтранс за отказ изменить нормы провоза животных

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов раскритиковал "Аэрофлот" и Минтранс за отказ изменить нормы провоза животных. Своей позицией по данному вопросу он поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению парламентария, такие действия негативно отразятся на авиакомпании. В частности, это может привести к потере клиентов.

Он рассказал, что депутаты обращались в Минтранс, чтобы ведомство повлияло на крупнейшего российского авиаперевозчика с тем, чтобы "Аэрофлот" сделал более гибкими и удобными для владельцев и их питомцев перевозки в салонах самолета. Но ни авиакомпания, ни Минтранс на это не идут.

"Аэрофлот" пассажиропоток теряет стремительно. За каждый проданный билет на человека или на животное надо бороться. Вместо этого мы видим позицию, что они закрылись от людей, закрылись от своих клиентов и абсолютно заняли такую позицию, что "мы не пойдем в фарватере этих изменений". Минтранс здесь занимает аналогичную позицию, опять-таки необъяснимую", – сказал Бурматов.

Он пообещал, что профильный комитет нижней палаты парламента будет продолжать добиваться принятия инициативы об изменении допустимого веса питомца при перевозке. По словам депутата, от авиакомпании не просят ничего исключительного – лишь увеличить с 8 до 10 килограммов вес животных, которых можно перевозить с собой в переноске.

"Мы продолжаем настаивать, что животные – это не багаж, это – пассажиры. Комфортнее всего им лететь вместе с хозяином в салоне, если они небольшого размера. Мы будем эту ситуацию дожимать", – подчеркнул он.

Бурматов напомнил, что некоторые конкуренты "Аэрофлота" уже пошли навстречу своим клиентам и установили новые стандарты перевозки животных. В частности, это S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

Сейчас предельный вес животного, позволяющий провозить его в салоне самолета, составляет менее 8 килограммов. Более крупные питомцы путешествуют в багажном отсеке. Аппарат правительства и управление президента по работе с обращениями граждан просили Минтранс увеличить его до 10 килограммов.

В свою очередь, Минтранс решил узнать позицию по данному вопросу у авиакомпании "Аэрофлот" и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По словам представителя "Аэрофлота", повышение нормы до 10 килограммов будет способствовать дискомфорту питомца во время полета. В компании напомнили, что на борту самолетов возможен провоз животного весом до 15 килограммов, однако для этого необходимо фактически купить отдельный авиабилет.

