В РФ предложили повысить до 10 кг вес перевозимых в самолетах животных

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Аппарат правительства и администрация президента направили в Минтранс РФ письмо с предложением увеличить до 10 килограммов норму провоза домашних животных в салоне самолета, сообщает газета "Известия".
"Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса", – следует из письма.
В свою очередь, Минтранс решил узнать позицию по данному вопросу у авиакомпании "Аэрофлот" и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
По словам представителя "Аэрофлота", повышение нормы до 10 килограммов будет способствовать дискомфорту питомца во время полета.
Такого же мнения придерживаются в "Уральских авиалиниях".
"Мы считаем, что животному должно быть хотя бы минимально комфортно, то есть теоретически вес увеличить можно, но тогда животное не сможет двигаться в переноске установленных габаритов", – добавила представитель перевозчика Вера Гасникова.
Она также напомнила, что на борту самолетов авиакомпании возможен провоз животного весом до 15 килограммов, однако для этого необходимо фактически купить отдельный авиабилет.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов отметил улучшение ситуации с провозкой домашних питомцев по сравнению с 2019 годом. По его словам, в S7 и "Якутии" нормы провоза животных повысили на 2 килограмма, в "Северстали" – на 3 килограмма. В свою очередь, авиакомпания NordStar увеличила габариты переноски на 3 сантиметра, а у компаний "ЮВТ-Аэро" и "Ижавиа" в целом появились требования к габаритам переноски.
Как добавил лавный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин, норма по весу до 8 килограммов связана с рекомендацией по габаритам переноски, которая должна помещаться под впереди стоящим креслом.
"Если увеличить норму до 10–12 килограммов, то либо клетка не влезет под кресло, либо животное придется буквально запихивать туда и ему будет не развернуться", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", предположительно, из-за переохлаждения.
Прокуратура организовала проверку по факту гибели собаки на борту "Аэрофлота"
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