Ветеринар назвала случаи, в которых животные могут съесть хозяина

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Ветеринарный врач Татьяна Гольнева заявила, что животные могут питаться человеческим мясом в случае, если их долго не кормили. В такой ситуации питомцы руководствуются инстинктами.

"Даже собака, безмерно любящая своего владельца, после его смерти может его съесть, потому что, во-первых, у нее работает инстинкт, а во-вторых, животное понимает, что вы уже не хозяин, а что-то другое. И когда домашний питомец ест человеческое мясо – он воспринимает его как пищу ради выживания, не как хозяина", – сказала эксперт в разговоре с "Газетой.ру".

Однако вероятность встретить такие пищевые привычки у питомцев крайне низкая. Животные могут съесть хозяина только в двух случаях: при нарушении психики и полном одичании, уточнила ветеринар.

Специалист в области ветеринарии Азиз Алекберов выразил согласие со словами Гольневой. По его словам, кошка или собака съедят человеческое мясо, если хозяин умер, а способов для пропитания больше нет.

Ранее стало известно, что собаки и кошки в течение 2 недель питались телами умерших хозяев в Екатеринбурге. Умерших нашли в квартире дома по улице Малышева. По данным СК, ими оказались мужчина и женщина 1960 и 1967 годов рождения соответственно. В квартире находились 3 собаки и 6 кошек.

