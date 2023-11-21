В Москве спрогнозировали рост доходов на 12% по итогам 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов

Доходы Москвы по итогам 2023 года вырастут на 12% в сравнении с показателями предыдущего. Об этом сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Мы ожидаем завершения финансового года с хорошими результатами по доходам. По нашей оценке, доходы к уровню прошлого года увеличатся на 12%, а к плановому объему, который предусмотрен в законе о бюджете на 2023 год, будут исполнены с превышением на 7%", – заявила она.

По результатам 2023 года Москва ожидает роста в сферах обрабатывающей промышленности (на 13%) и инвестиций (на 7,5%). Динамика доходов в бюджет столицы уже наблюдается в обрабатывающей промышленности (почти 19%), транспортной сфере (более 12%), строительстве (почти 26%), IT-области (более 20%).

Влияние на положительную динамику поступлений в бюджет города, в частности, оказала отмена консолидированных групп налогоплательщиков (КГП). В связи с ее отменой город получит дополнительно порядка 90 миллиардов рублей.

Вместе с этим Зяббарова добавила, что номинальная зарплата по итогам 2023 года вырастет на 8,5%. Безработица при этом сохранится на уровне не более 0,3%.

По прогнозам столичных властей, экономика города в дальнейшем будет развиваться за счет активного внедрения российских технологических разработок, снижения зависимости от импорта оборудования, комплектующих и продукции из недружественных стран, среднего предпринимательства и других факторов.

В Мосгордуму ранее был внесен проект бюджета столицы на 2024–2026 годы. Депутаты рассмотрят его на заседании 22 ноября.

Согласно проекту, общие параметры бюджета на следующий год по доходам окажутся на уровне около 4,3 триллиона рублей, по расходам – почти 4,8 триллиона рублей, размер дефицита определяется в сумме 500,3 миллиарда рублей, а в плановом периоде ожидается снижение дефицита.

