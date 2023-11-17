Госдума утвердила федеральный бюджет на 2024–2026 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на следующий год, а также на плановый период 2025–2026 годов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте нижней палаты.

Как следует из документа, доходы в 2024 году ожидаются в размере 35,065 триллиона рублей, в 2025 году – 33,552 триллиона рублей, а в 2026 году – 34,051 триллиона рублей.

Что касается расходов, они прогнозируется в следующем году на уровне 36,66 триллиона рублей, в 2025 году – 34,382 триллиона рублей, в 2026 году – 35,587 триллиона рублей. При этом дефицит должен составить 1,595 триллиона рублей, 0,83 триллиона рублей и 1,536 триллиона рублей соответственно.

Ранее депутаты Госдумы приняли в финальном чтении инициативу, повышающую минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5% – до 19 242 рублей в месяц.

Предложение внес в нижнюю палату парламента российский кабмин в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы.

Согласно действующим нормам, минимальный размер оплаты труда в 2023 году составляет 16 242 рубля.



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