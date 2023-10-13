В Мосгордуму внесен проект бюджета столицы на 2024–2026 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект закона о бюджете столицы на следующий год и плановый период 2025–2026 годов внесли в городскую думу. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, согласно которому бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года", – отметил он.

Документ рассматривается на профильной комиссии по экономической и социальной политике. По его результатам и соответствующему заключению Контрольно-счетной палаты столицы проект будут выносить на заседание городского парламента.

Общие параметры бюджета на следующий год по доходам окажутся на уровне около 4,3 триллиона рублей, по расходам – почти 4,8 триллиона рублей, размер дефицита определяется в сумме 500,3 миллиарда рублей, а в плановом периоде ожидается снижение дефицита.

"Бюджет на 2024 и плановый период 2025–2026 годов традиционно сохраняет свою социальную направленность", – добавил Шапошников.

Более половины расходов планируется выделить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие сферы. Крупнейшим городским проектом будет программа "Столичное здравоохранение".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что бюджет Москвы сохранит свою социальную направленность. В 2024-м расходы столицы на эту сферу составят 50% от всего бюджета. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

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