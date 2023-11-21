Доход россиян со вкладов суммой более 1,6 млн рублей подпадет под новый налог – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти планируют обложить новым налогом доход россиян со вкладов суммой более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с изданием пояснил, что новые меры вызваны ужесточением кредитно-денежной политики и ростом ключевой ставки. По итогам 11 месяцев средняя арифметическая доходность по вкладам составит около 9%, откуда будет рассчитано соотношение суммы вклада и его годовой доходности.

"Таким образом, все вклады ниже 1,665 миллиона рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей", – пояснил он.

Ставка по доходам останется на уровне 13%. По сумме доходов свыше 150 тысяч рублей в год россиянам придется уплачивать от 19,5 тысячи рублей.

Рассчитывать налог по данным от банков будет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Глава ФНС Даниил Егоров ранее сообщил, что к концу года налоговые поступления в бюджет страны составят около 46 триллионов рублей. Сумма окажется на 9%, чем годом ранее. Налоги с прибыли за девять месяцев 2023 года выросли почти на 20%.



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