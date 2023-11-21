В ФНС назвали сроки перехода на упрощенные вычеты за обучение и лечение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предоставление россиянам социальных вычетов за спорт, лечение и обучение в упрощенном формате начнется с 2025 года. Об этом в беседе с РБК заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.

"Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков", – рассказал он.

В 2024 году служба планирует проверить работу информационной системы и каналов связи с источниками данных, отметил глава ведомства.

До этого правительство России разработало законопроект, которым предлагается расширить возможности применения налогового вычета для поддержки инвестиционной деятельности граждан. Возможность налогового вычета предлагали распространить на добровольные взносы по негосударственному пенсионному обеспечению и вклады по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 2024 года.



В РФ предложили оформлять налоговый вычет за спортивные занятия на госуслугах