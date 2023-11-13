Эксперт напомнил о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Если вовремя не оплатить налог на имущество, что необходимо сделать до 1 декабря, то ФНС начислит пени. Об этом пишет RT со ссылкой на редактора журнала финансового маркетплейса "Сравни" Алексея Лоссана.

Он напомнил, что налог необходимо заплатить всем россиянам, у которых есть недвижимое имущество. Такой вид сборов представляет собой местный налог. Средства с него пойдут не в федеральный бюджет, а в региональный, уточнил Лоссан. Размер налога также определяет местное подразделение ФНС.

Эксперт уточнил, что налог платится за жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения и помещения. По словам Лоссана, все постройки на территории СНТ приравниваются к жилым домам. При этом жителям многоквартирных домов можно не платить налог на общее имущество.

"Размер налогового платежа рассчитывается на основе кадастровой стоимости объекта недвижимости. Ставку определяют местные власти, но есть ограничения: она не может быть выше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машино-мест. А для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, применяется ставка налога в 2%", – поделился он.

Лоссан добавил, что все остальное имущество облагается налогом по ставке 0,5%. По его словам, налог на имущество в стране следует выплатить до 1 декабря. Если это не сделать вовремя, то ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из задолженности, количества дней просрочки и ставки Центробанка.

Например, если гражданин при текущем уровне ключевой ставки в 15% имеет долг в 10 тысяч рублей, то за каждые 10 дней просрочки придется отдать по 50 рублей, поделился эксперт.

Он также рассказал о нескольких способах выплатить налог на недвижимое имущество. Так, это можно сделать в отделении "Почты России". Кроме того, у ФНС есть специальный сервис для тех, кто решил оплатить налоги непосредственно на ее сайте – "Заплати налоги". Вместе с тем можно воспользоваться "Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС.

Ранее в СМИ писали, что кабмин доработал инициативу о внесении изменений в Налоговый кодекс. С помощью проекта у россиян не останется лазеек для уклонения от уплаты налогов. Так, правительство намерено ужесточить мониторинг за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями.

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