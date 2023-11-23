Представитель Депобрнауки: на развитие столичного образования направят 547,5 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект бюджета Москвы на 2024–2026 годы в полном объеме обеспечивает потребности системы образования и формирует необходимые условия для решения главных задач столичного образования. На следующий год заложили 547,5 миллиарда рублей, сообщила начальник управления экономики и финансов департамента образования и науки Ольга Шабурова.

"Большое внимание уделено созданию современных условий для предоставления качественного образования. Это и тиражирование успешного опыта реализации проектов предпрофессионального образования, обеспечение учеников современным высокотехнологичным оборудованием", – отметила она.

На новом оборудовании смогут обучаться свыше 27 тысяч учеников старшей школы в 265 учреждениях. В городе также предусмотрели средства на развитие "Московской электронной школы".

"И, конечно, в столице продолжится работа по поддержке педагогических работников – в системе образования в настоящее время работают более 100 тысяч педагогов, из них 56 тысяч учителей", – говорится в сообщении.

22 ноября Мосгордума утвердила закон "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Такое решение приняли в ходе заседания парламента столицы. Законом будет обеспечена социальная направленность бюджета, высокие темпы развития инфраструктуры, поддержка экономики и проектов по обеспечению технологического суверенитета.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов. 62 из них были возведены за счет внебюджетных источников. Например, в городе открыли многофункциональный кластер "Ломоносов" – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

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