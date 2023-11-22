Мосгордума приняла социальный бюджет столицы на 2024 год

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Мосгордума утвердила закон "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Такое решение приняли в ходе заседания парламента столицы.

"Представленный законопроект обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств", – заявила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Представляя документ в ходе заседания, она добавила, что законом будет обеспечена социальная направленность бюджета, высокие темпы развития инфраструктуры, поддержка экономики и проектов по обеспечению технологического суверенитета. Кроме того, продолжила Зяббарова, документ поддержит устойчивость и стабильность бюджетной системы Москвы.

Из документа следует, что доходы столичного бюджета в следующем году составят 4,3 триллиона рублей, в 2025-м – почти 4,6 триллиона рублей, в 2026-м – порядка 4,9 триллиона рублей. В свою очередь, расходы в 2024 году оцениваются в почти 4,8 триллиона рублей, в 2025-м – около 5 триллионов рублей, в 2026-м – свыше 5,1 триллиона рублей.

Зяббарова добавила, что для реализации мер социальной поддержки в 2024 году предусмотрено более 600 миллиардов рублей. Они охватят порядка 4,5 миллиона жителей Москвы.

Кроме того, с 1 января произойдет индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Как уточнила Зяббарова, помимо денежных выплат, сохранится обширная система мер поддержки в натуральной форме. Речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлении бесплатного и льготного проезда, обеспечении инвалидов средствами реабилитации, приобретении путевок в санаторно-курортные учреждения и многом другом.

На программу "Столичное образование" в следующем году заложили средства в объеме почти 548 миллиардов рублей, отметила руководитель департамента финансов. Из пояснительной записки к закону следует, что доля социальных расходов в бюджете Москвы превысила 50%.

Ранее стало известно, что российский кабмин внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета России на 2024–2026 годы. Он был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в электронном формате. Проект подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024-м на уровне выше 2%.

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