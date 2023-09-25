Проект бюджета на 2024–2026 годы не предполагает роста ставок основных налогов

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Повышение ставок основных налогов в проекте бюджета на 2024–2026 годы не предусмотрено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

В ходе заседания расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) он уточнил, что такое решение принял кабмин.

"Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году", – поделился Сазанов.

Ранее российское правительство представило проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Согласно ему, предполагается выделение около 1,6 триллиона рублей на выплату материнского капитала, свыше 100 миллиардов рублей на помощь малоимущим в рамках программы социального контракта.

Кроме того, проект предусматривает 4,4 триллиона рублей на выплату единого пособия семьям с детьми.

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