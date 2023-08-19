Приостановку налоговых соглашений сохранят до восстановления прав России – Минфин РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов РФ заявило, что приостановка налоговых соглашений с некоторыми странами продлится до тех пор, пока права России не будут восстановлены. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Минфине напомнили, что с прошлого года западные страны в одностороннем порядке вводят санкции против РФ, в том числе в феврале страну включили в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

При этом отдельные налоговые соглашения, ранее заключенные с недружественными странами, не соблюдаются. Ведомство привело в пример приостановление обмена налоговой информацией с Россией и другие случаи.

"В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке", – указано в сообщении.

Частичная приостановка соглашений в том числе будет действовать до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы, подчеркнули в Минфине.

Отмечается, что министерство выступило с соответствующим сообщением после того, как Великобритания заявила об отмене приостановки статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества".

Ранее Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.

Документ коснулся некоторых статей соглашений об избежании двойного налогообложения с Польшей, США, Канадой, Южной Кореей и еще 34 государствами.



РФ включила Норвегию в список недружественных стран