Продавцов автомобилей в России хотят обязать извещать ГИБДД о сделке

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В России могут обязать продавцов автомобилей извещать ГИБДД о сделке. Об этом сообщает газета "Известия".

С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз, направив соответствующее предложение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

"В нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО", – отмечается в письме.

Так, на сегодняшний день действуют нормы, согласно которым новый владелец транспортного средства должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Однако некоторые делают несколько договоров с разными датами, а затем перепродают автомобиль, не ставя его на учет и не оплачивая налоги. Таким образом, в случае нарушений штрафы оформляют на последнего зарегистрированного владельца.

Ранее стало известно, что ГИБДД и Минтранс готовят законопроект, согласно которому цифровые и бумажные водительские удостоверения будут иметь равную силу. Изменения внесут в ПДД, после чего электронная версия водительских прав будет признаваться наравне с бумажной.

До этого глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что реализация проекта расширит возможности россиян подтвердить свое право управлять транспортными средствами.



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