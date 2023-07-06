12:51Транспорт
ГИБДД и Минтранс готовят проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса России готовят проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов, сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников, которого цитирует ТАСС.
По его словам, в ПДД планируется внести изменения, чтобы документы в электронном виде могли признавать наравне с бумажными.
Ранее Черников говорил, что в Госавтоинспекции планируют согласовать постановление, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде.
По его мнению, реализация проекта расширит возможности россиян подтвердить свое право управлять транспортными средствами. При этом свидетельства в электронном виде будут принимать наравне с традиционными пластиковыми удостоверениями. Нововведение уже протестировали в Московском регионе и Татарстане.
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