ГИБДД и Минтранс готовят проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса России готовят проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов, сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в ПДД планируется внести изменения, чтобы документы в электронном виде могли признавать наравне с бумажными.

Ранее Черников говорил, что в Госавтоинспекции планируют согласовать постановление, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде.

По его мнению, реализация проекта расширит возможности россиян подтвердить свое право управлять транспортными средствами. При этом свидетельства в электронном виде будут принимать наравне с традиционными пластиковыми удостоверениями. Нововведение уже протестировали в Московском регионе и Татарстане.

Госавтоинспекция согласует постановление по отказу предъявления пластиковых прав