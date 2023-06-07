МВД РФ подготовило план по ограничению права на управление ТС за неявку в военкомат

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МВД РФ подготовило порядок ограничения права управления транспортным средством для граждан, сведения о которых находятся в едином реестре воинского учета. Соответствующий документ был размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что ограничения распространяются на тех, кто не явился в военкомат после получения повестки.

Согласно документу, после поступления в единый реестр сведений о гражданах, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, а также о тех, кто уже состоит на учете или не состоит, но обязан, будут приняты меры временного характера, которые ограничат их права на управление транспортными средствами.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о создании реестра воинского учета и запрете выезда из страны для получивших повестки.

Отмечалось, что предоставлять данные о гражданах должны будут МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, а также федеральные суды, медицинские, образовательные и научные организации Минпросвещения и органов государственной власти субъектов РФ.

14 апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.



Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных