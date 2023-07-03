Водителям в РФ разрешат предъявлять электронные права

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

В Госавтоинспекции РФ планируют согласовать постановление, которое разрешит водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде. Об этом сообщает глава ГИБДД Михаил Черников.

"После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде", – сказал Черников в интервью "Российской газете".

По мнению Черникова, реализация проекта расширит возможности россиян подтвердить свое право управлять транспортными средствами. При этом свидетельства в электронном виде будут принимать наравне с традиционными пластиковыми удостоверениями.

Ранее в ГИБДД заявили о готовности разрешить водителям предъявлять водительские права и СТС в виде цифрового кода. Согласно проекту, для этого не нужно будет подтверждение оригиналами. Как уточнили в Госавтоинспекции, нововведение уже протестировали в Московском регионе и Татарстане.

Госавтоинспекция согласует постановление по отказу предъявления пластиковых прав