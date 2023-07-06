Автомобили зарубежных стран со штрафами за ПДД перестанут выпускать из РФ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобили зарубежных стран со штрафами за нарушение правил дорожного движения в России не будут выпускать за ее пределы. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, соответствующий законопроект разработали Госавтоинспекция и Минтранс РФ. Имея зафиксированные нарушения, машины не смогут пересечь госграницу России.

"Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке", – цитирует Черникова ТАСС.

Ранее стало известно, что ГИБДД и Минтранс готовят законопроект, согласно которому цифровые и бумажные водительские удостоверения будут иметь равную силу. Изменения внесут в ПДД, после чего электронная версия водительских прав будет признаваться наравне с бумажной.



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