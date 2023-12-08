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08 декабря, 04:30

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"Мой район. Навигатор": 3 тыс врачей столичных поликлиник повысили свою квалификацию

"Мой район. Навигатор": 3 тыс врачей столичных поликлиник повысили свою квалификацию

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Масштабный проект обучения медиков завершился в Москве – три тысячи врачей столичных поликлиник повысили свою квалификацию. Они прошли занятия по 13 ключевым медицинским профилям и выполнили специальные аттестационные задания. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Для удобства докторов теоретическая часть проходила дистанционно. А практические занятия проводились в Кадровом центре. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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