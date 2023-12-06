Собянин рассказал о завершении создания медицинского кластера в Коммунарке

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Специалисты продолжают возводить новый лучевой комплекс в больнице "Коммунарка" в ТиНАО. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Комплекс подарит надежду на исцеление тысячам людей, страдающим онкологическими заболеваниями", – отметил он.

Строительство медицинского корпуса общей площадью более 12,8 тысячи квадратных метра началось в 2021 году. Учреждение, рассчитанное на 50 коек, позволит проводить пациентам 3D и 4D лучевую терапию, уточнил градоначальник.

В настоящее время на объекте завершается монтаж внутренних инженерных систем. Завершить стройку планируется уже в 2024 году, заключил мэр Москвы.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о формировании рейтинга якорных онкологических стационаров за период с января по сентябрь 2023 года.

Первую строчку продолжает занимать городская клиническая онкологическая больница № 1. На втором месте рейтинга находится Московский клинический научный центр имени Логинова

Пять новых поликлиник построят в ТиНАО к 2027 году – Собянин