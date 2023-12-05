05 декабря, 10:18Город
Коммунальные службы столицы продолжают ликвидацию последствий снегопада в Москве
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Городские службы Москвы продолжают непрерывно работать и ликвидировать последствия снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Коммунальные службы непрерывно очищают улицы и дороги города, тротуары и дворы, а также выполняют погрузку снега и вывозят его, подчеркнули в пресс-службе.
"В течение всего светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – указали в комплексе городского хозяйства.
Места, где проводятся подобные работы, специалисты огораживают заграждениями и специальными лентами. Поэтому пешеходов просят не заходить за ограждения и быть внимательными.
Ранее Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными за рулем из-за снегопада. Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица.
По сообщениям синоптиков, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ опустилась до минус 12,9 градуса.
До этого стало известно, что последствия аномального снегопада в столице в ночь с 3 на 4 декабря ликвидировали свыше 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц спецтехники. Из-за мощного снегопада высота сугробов в Москве достигла 36 сантиметров, побив предыдущий рекорд.
В целом в столице за тот день зафиксировали рекордное за 145 лет метеонаблюдений количество осадков. Прошлый суточный рекорд принадлежал 1980 году, когда выпало 9,4 миллиметра осадков.
Столичные коммунальные службы продолжают круглосуточную уборку улиц
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