Жителям Москвы рассказали о погоде 5 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 5 декабря, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем столбики термометров будут показывать в столице от минус 8 до минус 10 градусов, а в Подмосковье – от минус 6 до минус 11 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 17 градусов, по области – до минус 20 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за аномальных морозов. Он будет действовать до 23:00 8 декабря. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что солнечная погода вернется в столицу в конце недели. Она также отметила, что слабый снег сохранится в городе до 5 декабря. Последующие дни пройдут без существенных осадков.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 5 декабря