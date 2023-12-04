В Депобразования сообщили, что московские школы готовы к предстоящим морозам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские школы готовы обеспечить оптимальную температуру в классах в предстоящие морозы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает Агентство "Москва".

"Все образовательные организации строго соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. При неблагоприятных погодных условиях, таких как снегопад или морозы, школы переходят на усиленный режим работы и обеспечивают оптимальную температуру в помещениях", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что решение о переводе школьников на дистанционное обучение примут при критически низких показателях температуры воздуха. Кроме того, горожан призвали внимательнее относиться к своему здоровью и одеваться по погоде.

Ранее сообщалось, что сильные морозы наступят в Московском регионе к концу недели. Циклон, из-за которого в Москве прошел снегопад, теперь перемещается на Урал. После этого с северо-востока придет холодный арктический воздух, поэтому температура в городе резко упадет. Уже 5 декабря в столице днем ожидается до минус 9 градусов, а ночью – до минус 15.

Столбики термометров с каждым днем будут опускаться на градус ниже, из-за чего 6 декабря прогнозируется до минус 17 градусов ночью, а днем – до минус 12.

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