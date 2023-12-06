Врачей столичных поликлиник начнут обучать по индивидуальным программам с 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские врачи начнут со следующего года проходить индивидуальную программу обучения, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, с октября текущего года свыше 10 тысяч специалистов проходят оценку на предмет соответствия занимаемой должности.

"По каждому конкретному специалисту с 2024 года мы будем формировать на основе этих данных индивидуальную программу развития и обучения на весь период работы в московских поликлиниках", – объяснила она.

На сегодняшний день в Москве уже дана оценка работе двух тысяч медиков, уточнила Ракова.

Кроме того, с 2021 года терапевты, которые принимают пациентов на базе городских медучреждений, прошли специальное обучение по 13 ключевым профилям, добавила заммэра. Как отметила Ракова, речь идет о более чем трех тысячах врачей.

Ранее сотрудники четырех столичных медучреждений прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". По словам Раковой, до конца года обучение по программе проекта планируют завершить еще более трех тысяч человек. После этого они смогут приступить к выполнению задач с цифровой документацией.

Она уточнила, что обучение коснется всех московских медучреждений, где работа с документами будет осуществляться в цифровом формате. В процессе посещения занятий сотрудники также смогут получить и другие необходимые навыки.



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