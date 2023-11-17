Сотрудники четырех больниц Москвы прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сотрудники четырех столичных медучреждений прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, мы проводим масштабное обучение по их использованию. С апреля этого года в кадровом центре завершили учебу около 6,5 тысячи врачей, медсестер и администраторов Склифа, больниц имени Вересаева, имени Филатова и имени Боткина", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

До конца 2023 года обучение по программе проекта планируют завершить еще более трех тысяч человек. После этого они смогут приступить к выполнению задач с цифровой документацией.

Обучение коснется всех столичных медучреждений, где работа с документами будет осуществляться в цифровом формате. В процессе посещения занятий сотрудники также смогут получить и другие необходимые навыки.

Ранее стало известно, что в электронный вид в Москве перевели более 15 миллионов медицинских карт пациентов. Это коснулось не только государственных, но и частных медучреждений, работающих в системе ОМС.



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